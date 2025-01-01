Четыре фамилии сменил в Удмуртии должник, чтобы не платить долги

В Удмуртии Сарапульский районный суд рассматривал дело об отмене ареста имущества мужчины, который четырежды менял фамилию, скрываясь от кредиторов и судебных приставов. На погашение долга у ответчика ушло пять лет. А пытаясь и вовсе избежать расплаты, гражданин приходил в ЗАГС, платил пошлину и менял фамилию.

Чтобы подтвердить личность и принадлежность ему судебного акта о наложении ареста, к заявлению пришлось приложить множество справок из ЗАГСа. Приёмной суда пришлось приложить немало усилий, чтобы установить личность мужчины и зарегистрировать заявление.