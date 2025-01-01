Банда негодяев убила москвича и грабила людей в том числе в Ижевске

В Москве поймали банду, которая грабила и убивала людей, в том числе в Ижевске. Об этом сообщает ТГ-канал «Столичный СК России».

По версии следствия, трое молодых людей сговорились и придумали план: один из них знакомился с жертвами в интернете, спаивал их, а затем вместе с подельниками грабил.

1 января 2025 года подозреваемый заманил москвича к себе домой под предлогом совместного распития спиртного. Когда фигурант понял, что мужчина не теряет бдительности, он связался с соучастниками, которые пришли в квартиру на улице Академика Челомея. Преступники задушили жертву, оформили через его мобильный банк кредиты и украли личные вещи. Мужчина скончался на месте.

Во время допросов подозреваемые признались в убийстве и рассказали, что совершали грабежи в Екатеринбурге, Ижевске, Перми и других городах.