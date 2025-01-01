В Удмуртии введены три ограничительные зоны по бешенству

В Ижевске, Можге и Сарапуле ввели ограничения из-за случаев бешенства среди животных. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртии.

В Ижевске эпизоотический очаг — личное подсобное хозяйство на улице Разъезд Пироговка, 2. Карантинная зона — в радиусе 5 метров от объекта.

В Можге карантин установили в радиусе 2 км вокруг личных подсобных хозяйств по адресам: улица Рябиновый бульвар, 24; улица Елабужская, 39; улица Ижевская, 34.

В Сарапуле очаг — личное подсобное хозяйство на улице Рябиновой, 28. Карантин действует в радиусе километра от объекта.

С начала года в Удмуртии выявили три случая заражения бешенством у домашнего кота, собаки и лисы.