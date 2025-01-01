Из-за следственного эксперимента полицейские перекрыли дорогу в Воткинске

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На участке дороги около Воткинска 14 февраля ограничили движение машин. Об этом сообщает администрация города.



С 9:30 до 11:00 нельзя было проехать от кольцевой дороги на Гавриловском тракте до поворота на ООО «СВС». В это время правоохранители проводили на трассе следственный эксперимент.



Машины могли проехать в обоих направлениях по маршруту: граница Воткинска — улица Пригородная — улица Зверева — улица Железнодорожная — Гавриловский тракт — граница Воткинска.