Мужчина сбил, увез в больницу и останется без прав после ДТП с женщиной-пешеходом в Ижевске





В Ижевске 13 февраля около четырёх часов вечера на улице Союзной случилась авария. Водитель «Киа Рио» (36 лет) сбил женщину (53 года), которая переходила дорогу по пешеходному переходу.



Водитель уехал, не дождавшись полиции, но увез пострадавшего пешехода к врачам. Она получила травмы и получила медпомощь в больнице.



Водителю могут запретить управлять машиной на полтора года или арестовать на 15 суток. Вина мужчины очевидна и описана законом. После аварии водитель должен помочь пешеходу, вызвать скорую и полицию. Если это невозможно, то отвезти пострадавшего в больницу на попутном транспорте. Затем нужно вернуться на место аварии и ждать полицию.