Водитель троллейбус получил тяжелые травмы, когда упал с лесницы транспорта

В Ижевске водитель троллейбуса получил серьёзные травмы. Об этом сообщила Государственная трудовая инспекция Удмуртии в своём телеграм-канале.



Инцидент произошёл 10 февраля. Водитель упал с лестницы, которая находится на задней части троллейбуса.



По результатам медицинского обследования у водителя диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вывих левой кисти, а также ушибы левого коленного и правого плечевого суставов.