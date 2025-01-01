В Ижевске завершился турнир по волейболу для спортсменов с поражением опорного аппарата



Фото: Федерация физкультуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата Удмуртии Фото: Федерация физкультуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата Удмуртии

В Ижевске состоялся открытый турнир по волейболу сидя, посвящённый Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие пять команд: «Родники» из Екатеринбурга, «Уфа» из Уфы, «Дом Друзей» из Ижевска и ФЗО из Удмуртской Республики.



В турнире участвовали команды ветеранов специальной военной операции. Второе место заняла команда «Дом Друзей» из Ижевска, уступив команде «Родники» из Екатеринбурга. Третье место досталось команде из Уфы.



Среди почётных гостей турнира были известные спортсмены: старший тренер сборной России по волейболу сидя, призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России, ветеран войны в Афганистане Т. А. Букин, а также игрок сборной России, заслуженный мастер спорта России, призёр Паралимпийских игр, ветеран войны на Северном Кавказе А. В. Крупин.