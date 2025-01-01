Яна Бурлакова из Удмуртии победила в Чемпионате Европы на треке в спринте





Велосипедистка из Удмуртии Яна Бурлакова стала победительницей Чемпионата Европы, который проходит в Бельгии. Об этом сообщил в социальных сетях министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин.



Яна Бурлакова продемонстрировала высокие результаты в спринте на треке, одержав победу над британкой Риан Эдмундс по итогам трех заездов. Эта победа принесла ей золотую медаль.



Международные соревнования по велоспорту проходят в бельгийском городе Хесден-Золдер. Сегодня там состоится заезд на один километр с места, а 16 февраля — кейрин. Наша спортсменка также нацелена на призовые места в этих соревнованиях.