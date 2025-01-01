В трековой ледовой гонке в Ижевске все пять заездов выиграл Владимир Трегубов из Перми

В Ижевске 15 февраля на ипподроме прошли чемпионат России и всероссийские соревнования по зимним трековым автогонкам. В них приняли участие более 20 титулованных спортсменов из 13 регионов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.



В классе «N1600» особенно отличились ижевские гонщики Максим Загуменов и Александр Шувалов, которые показали лучшие результаты в квалификации. Однако в финальном заезде Максим занял пятое место, а Александр — одиннадцатое. Победу одержал Дмитрий Брагин. Александр Савченко занял второе место, а Роман Янкун — третье.



В зачёте «Лада» все пять заездов выиграл Владимир Трегубов из Перми. Александр Орлов в дополнительном заезде завоевал серебро, а Виталий Шилов стал третьим.