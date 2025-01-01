В Перинатальном центре Удмуртии приняли более 4100 новорожденных малышей

В 2024 году в Перинатальном центре 1 РКБ Ижевска родилось 4 124 малыша, что составляет 34% от всех новорожденных в республике. Из них 1 987 девочек и 2 137 мальчиков.

Самый маленький ребенок, которого приняли специалисты центра, был ростом 31 см и весом 540 г, самый крупный – 63 см и 5 080 г.



За год в Перинатальном центре приняли 4 072 родов, впервые стали мамами 1 494 женщины, для 2 630 пациенток это были не первые роды. Двойня родилась у 185 жительниц Удмуртии, тройня – у двух мам.





