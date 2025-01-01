Оборудование для майнинга криптовалюты на 6 млн рублей украли в Ижевске при помощи полицейского



Фото: Пресс-служба УФСБ по Удмуртии Фото: Пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Индустриальный районный суд Ижевска вынес приговор по п. «в» ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») и п. «б» ч. 4 ст. 158 (Кража в особо крупном размере») УК РФ в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ижевску и директора коммерческой структуры. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ, собственной безопасности МВД в апреле 2023 года и расследована СУ СК.



Установлено, что полицейский, превысив полномочия, передал директору изъятое у жителя г. Ижевска компьютерное оборудование стоимостью более 6 млн рублей, предназначенное для майнинга криптовалюты, чтобы извлечь материальную выгоду. Так, удалось "намайнить" и присвоить 800 тысяч рублей, решили в суде.

Подозреваемые совершили кражу в особо крупном размере Приговором бывшему сотруднику МВД назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а директору – 3 года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил