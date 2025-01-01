В Ижевске школьники призывают взрослых не материться в трамвае

Опубликована: 18 февраля 2025 г. 12:23 119

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В трамвае № 10 проходит акция «Доброе слово». Ученики 10 класса школы № 49 с педагогическим уклоном учат горожан следить за своей речью и рассказывают о вреде сквернословия прямо во время поездки.

Всю следующую неделю пассажиры смогут поучаствовать в викторине и узнать, как можно заменить ругательства и сделать свою речь более чистой.

О вреде грубых выражений также напоминают детские рисунки в трамвае № 9. Дети напоминают, что бранная лексика не только портит настроение, но и может негативно повлиять на здоровье.

Власти Ижевска приглашают пассажиров присоединиться к акции и помочь сделать Ижевск местом, где ценят красивую речь.