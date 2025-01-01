Пьяный водитель задержан за ночные гонки на тракторе



Фото: Отдел пропаганды ГИБДД МВД по Удмуртии Фото: Отдел пропаганды ГИБДД МВД по Удмуртии

Ночью в Граховском районе возбуждено уголовное дело по факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.



Сотрудники ГИБДД остановили трактор «МТЗ-82» с 38-летним местным жителем за рулем с признаками опьянения. Прибор показал наличие 0,878 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



Ранее он был признан виновным по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ, наказание – штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Составлено четыре административных материала, трактор помещён на специализированную стоянку.