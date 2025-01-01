Мужчина в Удмуртии избил и облил кипятком жену



Изображение: нейросеть Gigachat Изображение: нейросеть Gigachat

Жительница Кизнерского района обратилась в полицию и сообщила, что её бьет муж. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в том числе участковая.



В ходе проверки выяснилось, что мужчина был пьян и избил свою жену. Затем он угрожал ее убить, и ударил тарелкой в голову, потом облил кипятком из чайника.



Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершённые преступления ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.