Свекла, огурцы и молоко подорожали в Удмуртии.

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По информации Удмуртстата, за последнюю неделю больше всего выросли цены на свеклу и белокочанную капусту.



Стоимость свеклы увеличилась на 6%, достигнув в среднем 45,01 рублей за килограмм. Белокочанная капуста также стала дороже на 5,5% — её цена в среднем составляет 41,49 рублей за килограмм.



Стоимость свежих огурцов выросла на 5% и составляет в среднем 300 рублей за килограмм. Картофель подорожал на 2% и теперь его средняя цена составляет 50 рублей за килограмм.



Кроме того, на 3% увеличилась стоимость молока. Теперь литр питьевого стерилизованного молока жирностью 2,5–3,2% можно приобрести в среднем за 106,44 рублей.