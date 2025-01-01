В ДТП погиб 28-летний пассажир легкового автомобиля



Отдел пропаганды ГИБДД МВД по Удмуртии Отдел пропаганды ГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 15 февраля на 225-м километре автодороги Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь" водитель "Chevrolet" 28-летний мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Datsunon-do" 38-летней женщины.



В результате аварии 28-летний пассажир "Chevrolet" получил серьезные травмы и скончался в больнице. Водитель "Chevrolet" и его пассажиры – 26-летняя девушка и 27-летний молодой человек – госпитализированы с множественными травмами. Водитель "Datsunon-do" также получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена домой.



Ведется расследование. Причины и обстоятельства аварии уточняются.