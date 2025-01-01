В Сарапуле из сгоревшего жилого дома спасли больше десятка людей



Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

18 февраля в Сарапуле произошёл пожар в подъезде пятиэтажного дома на улице Железнодорожной.



Возгорание началось на первом этаже, где горели коляски и велосипеды. Из-за дыма люди не могли покинуть квартиры. Спасатели спасли 5 человек, включая двоих детей, и эвакуировали 7 человек. 17-летний подросток, надышавшийся дымом, сейчас находится под наблюдением в больнице.



Причиной пожара стала неосторожность при курении неустановленных лиц. МЧС напоминает, что курение в общественных местах и подъездах запрещено, а хранение имущества в подъездах – запрещено.