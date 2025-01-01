Сотрудничавшего с террористами под контролем разведки Украины задержали в Ижевске



Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии

УФСБ России по Удмуртской Республике пресекла противоправную деятельность жителя Ижевска, связавшегося и контактировавшего с представителями террористической организации Украины и разведки враждебного государства.

Кроме того, он распространял материалы о терроризме, расклеивал листовки с оправданием украинского террора.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», он заключен под стражу. Максимальное наказание за данное преступление — пожизненное лишение свободы. Ведутся следственные действия.