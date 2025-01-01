У подросткового клуба "Десантник" в Воткинске появится свое здание





В ходе рабочей встречи с главой города Алексеем Заметаевым глава Удмуртии Александр Бречалов поставил перед клубом военно-патриотического воспитания «Десантник» в Воткинске важную задачу — обеспечить его новым домом.



Необходимо создать условия для одного из лучших в Удмуртии клубов военно-патриотического воспитания, чтобы его воспитанники могли заниматься в комфортных условиях, а не в подвалах. Это заслуженная награда для всех, кто когда-либо был связан с этим клубом. Особенно важно это в память о ребятах, которые отдали свои жизни во время специальной военной операции.



Напомним, что несколько инструкторов и воспитанников клуба пошли на СВО добровольцами и погибли. Бречалов высказал предложение присвоить клубу имя его бывшего руководителя Руслана Шаймарданова, который героически погиб в зоне СВО.