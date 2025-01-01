В Игре женщина получила условный срок за выстрел в голову ее партнера

Опубликована: 19 февраля 2025 г. 12:36 735

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В Игринском районе Удмуртской Республики 48-летней женщине вынесли приговор за применение предмета, использованного, как оружие против своего сожителя. Об этом сообщили в судейском сообществе Удмуртии.

21 декабря 2025 года женщина пришла на пилораму, где работал её партнёр, и, увидев, что он употребляет алкоголь, выстрелила в него из гвоздезабивного пистолета. Гвоздь длиной шесть сантиметров попал мужчине в левый висок, нанеся открытую черепно-мозговую травму.

Суд признал женщину виновной по статье 111 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.