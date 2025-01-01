В Сарапуле задержали гендиректора за покупку патронов для ТТ и "Нагана"





Сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике пресекли незаконную деятельность генерального директора коммерческой организации из Сарапула, который пытался приобрести боеприпасы к огнестрельному оружию.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан при попытке приобрести 107 патронов к пистолетам «ТТ» и «Наган». Установлено, что подозреваемый приобрел боеприпасы в целях, не связанных с экстремизмом или терроризмом.



В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.