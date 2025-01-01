В параде ижевского гарнизона 9 мая примут участие ветераны СВО

В рамках парада сил и средств ижевского гарнизона, который пройдет по улице Пушкинской в столице Удмуртии 9 мая, будет сделан акцент не на количестве, а на качестве прохождения парадных расчетов. Строгая комиссия тщательно отберет самых достойных. Кроме того, планируют составить особый парадный расчет из ветеранов специальной военной операции.



Власти республики пока не могут с уверенностью сказать, состоится ли традиционная акция «Бессмертный полк» в привычном формате. Но при этом, в регионе надеются, что провести шествие с портретами родных, ветернов Великой отечественной войны удастся.

Кроме парада в Ижевске, в Удмуртии реставрируют памятники, создают электронный каталог военных захоронений и обелисков, готовят выставку архивных документов о вкладе Удмуртии в Победу и ряд музейных экспозиций, электронную публикацию архивов и документов войны.