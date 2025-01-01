Спортивные туристы из Удмуртии заняли "золотую" ступень пьедистала в кубке ПФО

Начиная с 18 февраля в эстафете на Зимнем Кубке ПФО команда юношей и девушек Удмуртии завоевала золото. В составе победителей: Денис Власов, Ева Глухова, Роман Булатов, Александра Аникина.

Команда Удмуртии возлагала надежды на золото и среди группы юниоров и юниорок. Но молодые спортсмены отдали первенство более опытным и заняли второе место. Вероятно, сказалось предстартовое волнение.



Соревнования еще происходят в дисциплинах «дистанция-лыжная», «дистанция-лыжная-связка», «дистанция-лыжная-группа».



Соревнования соответствуют задачам государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», инициированной президентом России Владимиром Путиным.