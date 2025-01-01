Удмуртский госуниверситет занял четвертое место среди региональных вузов в ПФО

Удмуртский государственный университет занял 4 место в локальном рейтинге вузов ПФО за 2024 год по версии рейтингового агентства «RAEX».



Рейтинг определяет региональных лидеров из 295 вузов в 79 регионах страны. Особенностью является рейтингование и сильных специализированных вузов, которые редко попадают в федеральные рейтинги из-за узкого профиля. Использованы объективные данные из независимых источников и уделяли внимание условиям для подготовки студентов и региональной значимости вузов.



УдГУ опередили Вятский государственный университет, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.



В рейтинг попали ещё четыре образовательных учреждения Удмуртии: Ижевский государственный технический университет (9 место), Ижевская государственная медицинская академия (12), Удмурсткий госагроуниверситет (44) и Глазовский инженерно-педогогический университет имени В.Г. Короленко (54).