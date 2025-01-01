Иностранец осужден в Удмуртии за демонстрацию эстремистской символики

Опубликована: 20 февраля 2025 г. 16:59 46

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Завьяловский районный суд Удмуртской Республики вынес приговор иностранцу, который является сторонником одной из экстремистских организаций. Он лишён российского гражданства.

Во время отбывания наказания в исправительном учреждении он демонстрировал другим осуждённым и сотрудникам администрации учреждения татуировки с экстремистской символикой.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России выяснили, что он совершил преступление.

Суд назначил ему наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу.