У изготовителя наркотиков изъяты 32 кг мефедрона, 1200 кг сырья и лаборатория





В Ижевске поймали наркоторговца. Он пытался сбыть крупную партию наркотиков.



Сотрудники ФСБ задержали его, когда он прятал крупную партию дурмана в тайник в лесу. Задержанный сказал, что сделал запретные вещества в своей лаборатории, которую устроил частном доме.



Во время обыска у него нашли ещё 1,5 кг наркотиков и больше тонны сырья для их производства, а также оборудование для изготовления отравы.



Возбуждено уголовное дело за попытку продать наркотики в особо крупном размере. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет колонии. Следствие продолжается.