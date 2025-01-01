Рейсы "Метеоров" по Каме от Казани до Сарапула могут продлить до Перми



Фото: сайт главы и правительства Удмуртии Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии рассматривается перспектива расширения межрегионального речного маршрута «Метеор». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.



В рамках федерального маршрута «Великий Волжский путь» планируется продлить путь теплохода «Метеор», включив в него следующие города: Нижний Новгород — Казань — Елабугу — Сарапул — Пермь. Первый рейс по обновлённому маршруту ожидается в июне.



Следует напомнить, что в 2024 году, после 27-летнего перерыва, «Метеор» вновь начал курсировать по реке Кама, связывая Сарапул с Казанью. Проект получил поддержку со стороны транспортных министерств Татарстана и Удмуртии.