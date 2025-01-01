Мужчину в Ижевске оштрафовали на 75 тысяч за смертельное нападение его собаки на мопса

Суд в Ижевске принял решение взыскать с жителя города 75 тысяч рублей за нападение его собаки на соседского мопса. Об этом сообщило судейское сообщество Удмуртии.



Во время прогулки с собакой, которую он выгуливал без намордника, мужчина был пьян. В какой-то момент собака сорвалась с поводка и напала на мопса, принадлежащего истцу. Пострадавшую собаку отвезли в ветеринарную клинику, её прооперировали, но не спасли.



Следует отметить, что ранее другие соседи уже обращались к ответчику из-за нападений его собаки бойцовской породы.



Административная комиссия городской администрации привлекла мужчину к административной ответственности и назначила ему штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако суд решил взыскать в пользу истца 65 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение погибшего питомца, а также 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный утратой мопса.