В исправительной колонии № 8 в Хохряках изготовят валенки

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В исправительной колонии № 8 в Хохряках Завьяловского района будет изготовлена партия валенок. Об этом информирует УФСИН России по республике.



В ИК-8 основными направлениями деятельности являются металлообработка, деревообработка, производство мебели и швейных изделий. С начала 2025 года в колонии был открыт участок в швейном цехе, рассчитанный на пять рабочих мест.



Администрация колонии заключила договор с коммерческой организацией на изготовление партии валенок. Для выполнения заказа к работе были привлечены пять осуждённых.