В Удмуртии студенты получат уникальные знания

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11 февраля в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова презентовали программу профессиональной переподготовки «Технология и оборудование прокатно-прессового производства», разработанную Сибирской Промышленной Группой (СПГ) совместно с НИТУ МИСИС и ИжГТУ. Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов в области прокатно-прессового производства и является одним из первых в Удмуртии примеров взаимодействия промышленности и высшего образования. Реализация пройдет на трех площадках: в НИТУ МИСИС (Москва), ИжГТУ (Ижевск) и на заводе «БУММАШ» (входит в холдинг СПГ).



Директор по персоналу АО «Сибирская Промышленная Группа» Олеся Смагина отметила, что проект «КАМПУС СПГ» направлен на формирование кадрового потенциала региона и интеграцию в реальный сектор экономики. Студенты получат уникальные знания и практические навыки, необходимые для работы на передовых производствах.



Студенты изучат два модуля — «Технология и оборудование прессового производства» и «Технология и оборудование прокатного производства», пройдут производственную практику на «БУММАШ», получат диплом о профессиональной переподготовке от НИТУ МИСИС. Обучение финансируется СПГ, руководство ИжГТУ предоставляет учащимся возможность совмещения программы с основным обучением благодаря гибким учебным планам.



Участвовать могут студенты 3–5 курсов технических направлений ИжГТУ.