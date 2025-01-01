В Удмуртии ожидают хорошую зимнюю и снежную погоду

Опубликована: 24 февраля 2025 г. 16:16 31


На этой неделе жителей Удмуртии ожидает смена погоды с небольшим снегом и постепенным потеплением, сообщает Гидрометцентр республики. 

Интенсивные снегопады ожидаются во вторник и четверг, температура воздуха ночью составит -10...-15 градусов, в отдельных районах до -20. Во вторник днем будет -4...-9, в среду -2...-7, а в четверг -1...-6 из-за прохождения фронтальной системы. 

К концу недели температура воздуха превысит климатическую норму на пару градусов. 