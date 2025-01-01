В Удмуртии ожидают хорошую зимнюю и снежную погоду





На этой неделе жителей Удмуртии ожидает смена погоды с небольшим снегом и постепенным потеплением, сообщает Гидрометцентр республики.



Интенсивные снегопады ожидаются во вторник и четверг, температура воздуха ночью составит -10...-15 градусов, в отдельных районах до -20. Во вторник днем будет -4...-9, в среду -2...-7, а в четверг -1...-6 из-за прохождения фронтальной системы.



К концу недели температура воздуха превысит климатическую норму на пару градусов.