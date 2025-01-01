В Удмуртии прошли учения правоохранителей





21 февраля 2025 года оперативный штаб Удмуртской Республики провел антитеррористическое учение на территории муниципальных образований "Глазовский район" и "Ярский район".



Целью учений было совершенствование взаимодействия правоохранительных структур и органов местного самоуправления при ликвидации угрозы уничтожения объектов транспортной инфраструктуры.



В учении участвовали территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики. В результате были выработаны решения для повышения эффективности взаимодействия сил оперативного штаба в Удмуртской Республике по борьбе с терроризмом.