В Удмуртии шесть лет грозит подозреваемому в мошенничестве

УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с СУ СК России по Удмуртской Республике пресекли противоправную деятельность директора МУП «Теплосервис» из Воткинска, который подозревается в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.По данным следствия, он похитил 580 тыс. рублей, заключив фиктивные договоры на восстановительные работы на теплосетях, которые уже были выполнены. Следствие подозревает его в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ и задержало в порядке ст. 91-92 УПК РФ. Ему грозит до 6 лет колонии.