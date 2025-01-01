В Удмуртии самозанятые заработали порядка 14 млрд рублей

Самозанятые в Удмуртии в 2024 году заработали 14,4 млрд рублей, сообщили в Минэкономики республики.



"Институт самозанятых развивается – более 95 тыс. жителей республики имеют такой статус, их доход составил более 14,4 млрд рублей", – сказала министр Анна Слугина.



В 2024 году госкомпании закупили у самозанятых товары и услуги на 198,6 млн рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года. Число самозанятых поставщиков крупнейших заказчиков выросло на 50%. Прирост наблюдался в сфере финансового посредничества и страхования, юридических и бухгалтерских услуг, профессиональных, научных и технических услуг и в области строительных работ.



Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил сохранение тренда на рост количества самозанятых поставщиков у госкомпаний. С 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тыс. договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тыс. рублей. Расширяется номенклатура поставляемых изделий и услуг.