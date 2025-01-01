В Удмуртии оказалась на 82 месте среди регионов России по закредитованности населения





По итогам 2024 года Удмуртия заняла первое место среди регионов с самым высоким уровнем закредитованности населения. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследование агентства «РИА Новости».



Удмуртская Республика оказалась на 82 месте среди всех субъектов России. В среднем каждый житель республики должен банкам 548,9 тысячи рублей, что составляет 82,7% от годовой зарплаты.



Хуже показатели только в Республике Адыгея, где долг граждан перед банками достигает 83,2% от годовой зарплаты. Также в списке оказались Республики Калмыкия и Тыва, где уровень задолженности составляет 123,3% и 151,6% от годовой зарплаты соответственно.



Наименее закредитованным регионом оказалась Республика Ингушетия, где уровень задолженности составляет всего около 15,5% от годовой зарплаты. В топ-5 также вошли Республика Крым, Республика Дагестан, Севастополь и Чеченская Республика, где уровень задолженности на одного человека составляет примерно 30% от годовой зарплаты.



В рейтинге не учитывались Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики.