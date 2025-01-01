В Удмуртии почти тысяча человек находятся в зоне возможного затопления

В Балезинском районе Удмрутии началась активная подготовка к весеннему паводку. Согласно анализу прошлых лет, в зону возможного подтопления может попасть один населенный пункт. В зоне риска – 117 жилых домов и 940 человек, включая 186 детей и 210 пенсионеров. Прогнозы не предполагают, что дороги и социально значимые объекты пострадают.

Подготовлены материальные ресурсы: пиломатериалы, песчано-гравийная смесь (ПГС) и щебень. В случае подтопления, будут организованы пункты временного размещения на базе школы №1 и запасной пункт в Кожильской школе. Проработаны вопросы обеспечения питанием и транспортировки населения.



Жителям частного сектора рекомендуется очистить водопропускные трубы от снега и защитить имущество. Администрация призывает ответственно отнестись к подготовке, чтобы минимизировать последствия паводка