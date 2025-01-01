Аяз Шабутдинов останется за решеткой до середины августа 2025 года

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В Пресненском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу Аяза Шабутдинова, блогера и предпринимателя из Удмуртии. Его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества, а объём дела превышает 280 томов.



Шабутдинова защищают три адвоката, на заседании 25 февраля присутствовали родственники и друзья подсудимого.



Защита ходатайствовала о домашнем аресте, ссылаясь на сотрудничество со следствием и наличие маленьких детей. Шабутдинов отметил, что не представляет угрозы для общества, а преступление не было насильственным.



Однако суд удовлетворил просьбу прокурора и продлил срок заключения Шабутдинова в СИЗО до 12 августа 2025 года. Следующее заседание назначено на 17 марта.