В Глазове из-за ОРВИ для посещения закрыли районную больницу

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ посещение пациентов во всех стационарных отделениях Глазовской межрайонной больницы было запрещено. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».



Родственники могут навестить пациентов только с разрешения заведующего. Для пациентов стационара также ввели запрет на прогулки на прилегающей территории. Посетители, которые приходят на исследования в стационарные учреждения, должны обязательно носить маски.



Напомним, что ранее в Удмуртии на карантин были закрыты семь детских садов из-за ОРВИ.