Один подросток погиб, второго спасают медики после столкновения поезда и снегохода

После столкновения электрички и снегохода в Ижевске проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Ранее, 25 февраля поезд Ижевск – Воткинск столкнулся с тремя 16-летними подростками на снегоходе, которые переезжали пути в запрещенном месте, не заметив поезд. Один юноша погиб, за жизнь другого борются врачи. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



По данным Приволжской транспортной прокуратуры, доследственная проверка проводится по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). По ее результатам будет принято процессуальное решение.