Дело бывшего директора АО "Сарапульский электрогенераторный завод" Сергея Мусина возвращено на рассмотрение в суд

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Верховный Суд Удмуртии отменил постановление суда о возврате прокурору дела против депутата Госсовета УР, экс-гендиректора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова и О.П.Быкова. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.



Уголовная коллегия ВС УР рассмотрела апелляционное представление прокуратуры Сарапула на постановление Сарапульского городского суда от 9 января 2025 года, которым дело возвращено прокурору. Защита посчитала постановление обоснованным.



Верховный Суд УР отменил постановление суда первой инстанции, удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда. Мера пресечения обвиняемым оставлена без изменения — запрет определённых действий.



Ранее Депутата Госсовета Удмуртии, экс-директора Сарапульского электрогенераторного завода Сергея Мусинова поместили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.



Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении советника генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК России в крупном мошенничестве. Учитывая обстоятельства и тяжесть преступления, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.