В продукции молочных предприятий России нашли растительные жиры, стерины и запрещенну. трансглютаминазу

В молочной продукции 14 производителей обнаружены растительные жиры, стерины и запрещенная трансглютаминаза. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Общественный совет при Роспотребнадзоре.



В список вошли АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Мосальский молочный завод» и ООО «Милково». Последнее предприятие находится в Уве.



Продукция приобреталась в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и «Сезон». С 2022 по 2025 год компании получили 474 предостережения от надзорных органов, из которых 75 касались фальсификации продукции.

Глава Общественного совета Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с просьбой изъять продукцию и наказать производителей.