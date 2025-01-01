В Удмуртию с Зимние спортивные игры приедет министр спорта России Михаил Дерябин





Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв с радостью посетит XXXI Республиканские зимние сельские спортивные игры, которые пройдут в Удмуртии с 27 по 29 февраля. Об этом он сообщил в своём официальном телеграм-канале.



Открытие соревнований запланировано на 18:00 27 февраля в селе Селты. В этот день более 950 сельских спортсменов будут сражаться за победу в 13 различных видах спорта.



Михаил Дегтярёв отметил, что с нетерпением ждёт возможности посетить спортивные объекты, встретиться с тренерами и их воспитанниками, а также с легендарной Галиной Кулаковой.