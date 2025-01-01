В Удмуртии намерену учесть всех домашних сельско-хозяйственных животных

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики продолжает учёт и маркировку сельскохозяйственных животных.



На конец февраля 2025 года на сельхозпредприятиях и в частных хозяйствах зарегистрировано свыше 330 тыс. голов крупного рогатого скота, 195 тыс. свиней и более 7,3 млн птиц.



До 1 марта владельцам лошадей, ослов, мулов и лошаков нужно зарегистрировать своих животных.



До 1 сентября необходимо зарегистрировать мелкий рогатый скот, пчёл, пушных зверей и кроликов. Учёт животных осуществляется бесплатно специалистами госветслужбы и ветеринарами.