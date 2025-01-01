В Ижевске риэлтор признана виновной в мошенничестве с жильем для сирот

Первомайским районным судом города Ижевска был вынесен приговор в отношении одного из риэлторов, который был признан виновным в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Фигурант был причастен к хищению бюджетных средств в размере 2,3 миллиона рублей, которые были выделены органами государственной власти и местного самоуправления на закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Правонарушения были выявлены и расследованы сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике совместно с СУ СК России по Удмуртской Республике.



Подсудимая признала свою вину и возместила причинённый ущерб, поэтому суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Приговор ещё не вступил в законную силу.