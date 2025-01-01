В Удмуртии студентки получают 150 000 рублей после начала ведения беременности

С 1 января 2025 года беременные студентки, обучающиеся очно в вузах или ссузах, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Уже 10 студенток получили помощь. Об этом в докладе Госсовету Удмуртии рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов 14 января.



Для получения выплаты нужно встать на учет по беременности после 1 января 2025 года в медицинские организации Удмуртии и подать заявление в филиал Республиканского центра социальных выплат по месту жительства. Перечень филиалов, адреса и режим работы доступны по ссылке https://goo.su/vauo.



Выплата назначается женщинам, зарегистрированным в Удмуртии и обучающимся в образовательных учреждениях республики.



Также студенческие семьи могут получить единовременное пособие на ребенка в размере 100 тысяч рублей. Это пособие адресовано семьям, где оба родителя или одинокий родитель являются студентами очной формы обучения.