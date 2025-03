В Удмуртии побывала Мисс ЮАР с визитом в музей П.И.Чайковского

Фото: Музей-усадьба П.И.Чайковского Фото: Музей-усадьба П.И.Чайковского

На днях в музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского, дом детства великого русского композитора, приехала делегация дам в коронах, которые выдавали в них участниц конкурсов красоты. Одной из посетительниц оказалась Палеса Матьеккане, мисс ЮАР 2023. В музее порадовались возможности приветствовать гостью с жаркого континента и поделиться нашей культурой и историей.

После экскурсии по мемориальному дому африканская красавица оставила отзыв в книге посетителей: «Dear Russia, Thank you for guvernting us the opportunity to witness your beautiful country. We are forever grateful for your warm welcome. This country has become me second home...Till we meet again/Спасибо за возможность увидеть вашу прекрасную страну. Мы навсегда благодарны за ваш теплый прием. Эта страна стала моим вторым домом».