Республиканский госпиталь для ветеранов войн Удмуртии может стать самым доброжелательным в России



Фото: Минздрав Удмуртии Фото: Минздрав Удмуртии

Республиканский госпиталь для ветеранов войн Удмуртии претендует на звание самого доброжелательного госпиталя в рамках Всероссийского конкурса среди госпиталей (18+). Конкурс приурочен к 80-летию Великой Победы и выявляет успешный опыт и лучшие практики для лечебных учреждений других регионов. Организаторы: Минздрав России, ЦНИИОИЗ Минздрава России и РНИМУ имени Н.И. Пирогова.



В 2025 году Республиканский госпиталь в Ижевске отмечает 35-летие. Это единственный медицинский центр в регионе, оказывающий помощь ветеранам войн и приравненным к ним категориям. Ежегодно лечение проходят более 3 тысяч пациентов.



Госпиталь представит технологии и методики: обратную связь с пациентами, внедрение проектного управления, инновации, взаимодействие с пациентскими и волонтерскими организациями, программы социальной адаптации для ветеранов и другие аспекты деятельности.