В феврале 2025 года жители Удмуртии потратили в кино 26,5 миллионов рублей



Нейросеть Kandinsky 3.1 Нейросеть Kandinsky 3.1

В феврале 2025 года жители Удмуртии продемонстрировали значительный интерес к кинематографу, потратив на походы в кинотеатры 26,5 миллионов рублей. Эти данные были предоставлены Единой системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).



Самым популярным фильмом стал «Пророк. История Александра Пушкина», который собрал в Удмуртии 7,5 миллионов рублей. На втором месте расположился фильм «Злой город», собравший 3,2 миллиона рублей. Третье место занял фильм «Манюня: День рождения Ба», собравший 3 миллиона рублей.



Также в пятёрку вошли фильмы «Красный шёлк» и «Оставь это ветру», которые собрали 2,4 и 1,2 миллиона рублей соответственно. Всего в кинотеатрах Удмуртии в феврале побывали 73 775 человек.



Стоит отметить, что за новогодние каникулы с 1 по 8 января 2025 года жители республики потратили на походы в кино 55,7 миллионов рублей.