В Ижевске из-за возгорания строительного мусора эвакуировали 264 человека



Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

В связи с пожаром, произошедшим в городской клинической больнице №9 в Ижевске 4 марта, было эвакуировано более 260 человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики.



Согласно информации, пожар возник из-за возгорания строительного мусора и оргтехники на площади около 4 квадратных метров. Всего было эвакуировано 264 человека, из которых 114 — медицинские работники.



Один человек получил ожоги лица и кистей рук, пытаясь самостоятельно потушить огонь.



К ликвидации пожара были привлечены 40 человек. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.