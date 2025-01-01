В Удмуртии на 30 процентов выросли сбережения граждан в банковских вкладах

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На 1 января 2025 года средства граждан на вкладах и других счетах (без учёта эскроу-счетов) в банках, расположенных в Удмуртской Республике, достигли 331,5 миллиарда рублей. Это на 30,7% больше, чем на начало прошлого года



Настроение граждан сберечь свои средства на счету в банке поддерживались ростом ставок по вкладам. Это произошло благодаря высокой ключевой ставке Банка России.



На депозитах и счетах организаций в Удмуртии на начало 2025 года было размещено 223 миллиарда рублей. Этот показатель вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём средств на счетах индивидуальных предпринимателей за 2024 год увеличился на 27,7%, достигнув 21,5 миллиарда рублей.